20 Jahre nach Tötung von Nicky: Mutmaßlicher Kindsmörder schweigt

Maastricht – Mehr als 20 Jahre nach dem gewaltsamen Tod des elfjährigen Nicky Verstappen in der Nähe der deutsch-niederländischen Grenze hat sich erstmals der mutmaßliche Täter öffentlich vor Gericht geäußert. Der 55 Jahre alte Jos B. beteuerte am Mittwoch in Maastricht seine Unschuld. Er habe den Jungen nicht entführt, sexuell missbraucht und getötet, sagte der Niederländer. „Ich habe es nicht getan.“ Der Fall hatte nicht nur in den Niederlanden, sondern auch im benachbarten Deutschland Bestürzung ausgelöst.

Im Gerichtssaal war die Familie des Jungen erstmals mit dem mutmaßlichen Täter direkt konfrontiert worden. Er sagte dem Richter vor Gericht, dass ihr Leiden unerträglich sein müsse.

Hauptverfahren soll Mitte 2019 starten

Bei dieser ersten formalen Sitzung ging es zunächst nur um den Stand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft will Jos B. nur wegen Totschlags anklagen, da Mord nicht bewiesen werden könne. Das Hauptverfahren wird vermutlich erst nach dem Sommer 2019 starten. Der mutmaßliche Täter soll psychiatrisch untersucht werden.

Der elfjährige Nicky war im August 1998 im Naturpark Brunssummerheide im Südosten der Niederlande während eines Sommercamps verschwunden. Einen Tag später wurde seine Leiche gefunden, der niederländische Junge war sexuell missbraucht worden.

Mutmaßlicher Täter erst im Sommer in Spanien festgenommen

Trotz intensiver Ermittlungen gab es lange keine Spur von einem Täter. Jos B. wurde erst in diesem Sommer in Spanien festgenommen und dann in die Niederlande ausgeliefert. Die Ermittler waren ihm nach einem Massen-Gentest auf die Spur gekommen. An der Leiche von Nicky waren 17 Spuren entdeckt worden, die alle mit der DNA des Angeklagten übereinstimmen sollen. Der Mann war bereits kurz nach der Tat vernommen worden, weil er am Tatort gesehen worden war.

Was genau im August 1998 geschehen war, ist noch unklar. Der Angeklagte schwieg weitgehend und wollte sich auch auf Drängen der Richter nicht dazu äußern, was er zur Tatzeit auf der Brunssumerheide getan hatte und wie seine DNA auf den Körper des Jungen und dessen Unterhose gelangt sei. Er werde sich äußern, „wenn mir alles deutlich ist und die Zeit reif“, sagte er.

Sein Verteidiger Gerald Roethof bezweifelt, dass die Beweise für eine Verurteilung ausreichen. Der sexuelle Missbrauch sei nicht bewiesen und auch die Todesursache nie zweifelsfrei festgestellt worden. „Wir wollen doch nicht, dass jemand fälschlicherweise verurteilt wird für ein Verbrechen, dass er nicht begangen hat.“ (dpa)