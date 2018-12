Einbruch in Scharnitzer Tankstelle: Mehr als 10.000 Euro Schaden

Scharnitz – Offenbar mit einem ausgeklügelten Plan gingen in der Nacht auf Mittwoch Einbrecher in Scharnitz vor. Die Unbekannten brachen zuerst in eine Spenglerei ein. Dort nahmen sie eine Flex und zwei Schraubenzieher mit.

So ausgerüstet brachen sie anschließend die Eingangstür einer Tankstelle auf. Mit dem gestohlenen Winkelschleifer schnitten sie die Rückseite des Tresors auf. Daraus entwendeten die Einbrecher Bargeld und Vignetten. Außerdem schnitten sie zwei Handkassen auf und ließen Wechsel- und Trinkgeld mitgehen.

Laut Aussendung entdeckte eine „Auskunftsperson“ am Mittwochnachmittag Vignetten im Ortsgebiet von Scharnitz und informierte die Polizei. Beamte konnten so einen Teil des Diebesguts sicherstellen. Bei der Suche an der Fundstelle entdeckten die Polizisten zudem den in der Nacht gestohlenen Winkelschneider und mehrere dazugehörige Scheiben. Laut Aussendung lieg der Schaden bis dato im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. (TT.com)