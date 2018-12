Gerichtssplitter: Haft für Übergriffe auf Freundin

Mit der Beziehung zu Frauen hat ein 20-jähriger Afghane offenbar noch Schwierigkeiten. So hatte der Schüler letzten Sommer eine 19-Jährige kennen gelernt und sich fortan mehrere Übergriffe geleistet. Dies führte gestern am Landesgericht zur Anklage wegen Vergewaltigung, Nötigung und Freiheitsentziehung. Ab April hatte das Martyrium begonnen, indem der 20-Jährige dem Mädchen in seiner Wohnung K.-o.-Tropfen ins Getränk gemischt und sie vergewaltigt hatte. Zum nächsten sexuellen Übergriff war es im Juli gekommen. Dieser war verbunden mit Drohungen und zumindest einem Faustschlag, der dem Mädchen das Kinn „ausgehängt“ hatte. Vor den Schöffen äußerte der Schüler dazu Widersprüchliches. Verletzungen des Mädchens interpretierte er teils als „Knutschflecken“. Die Verantwortung stand aber im Widerspruch zu den Zeugenaussagen von Freundinnen des Opfers, welche die Übergriffe relativ übereinstimmend schildern konnten. Gegen drei Jahre Haft und 1000 Euro Teilschmerzensgeld erhob der 20-Jährige sofort Nichtigkeitsbeschwerde.

Zu zur Hälfte bedingten 960-Euro-Geldstrafe und 1719,75 Euro Schadenersatz gegenüber einem Polizisten wurde gestern ein Iraker verurteilt. Nach einem Streit mit seiner Frau hatte der 64-Jährige im Juni auch noch einen Polizisten verletzt. (fell)