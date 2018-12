Unbekannter versuchte Kellerabteil in Kufstein in Brand zu setzen

Kufstein – Ein bislang Unbekannter versuchte, ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Kaiserjägerstraße in Kufstein in Brand zu setzen. Wie die Polizei berichtete, hatte der Täter Zeitungspapier zwischen Holzlatten des Abteils gesteckt und diese angezündet. Das Feuer dürfte jedoch von selbst wieder erloschen sein.

Die versuchte Brandstiftung hatte sich laut Exekutive irgendwann zwischen 27. November und 11. Dezember ereignet. Die Polizei bat die Bevölkerung unter 059133/7210 um Hinweise. (TT.com)