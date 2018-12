Innsbruck, Hamburg – Nachdem im April in einer Innsbrucker Parkgarage vier Kilogramm Kokain gefunden worden sind, hat die deutsche Polizei den mutmaßlichen Lieferanten des Suchtgifts in Hamburg festgenommen. Unter Verdacht steht ein 53 Jahre alter Türke, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Bei der Durchsuchung seines Autos und seiner Wohnung in Hamburg-Harburg stellten die Beamten mehrere Mobiltelefone, ein Messer, ein Navigationsgerät und 680 Euro Bargeld sicher. (APA/dpa)