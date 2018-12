Buttersäure-Angriff gegen Ungeziefer: Sechs Menschen in Bayern verletzt

München – Der Einsatz von Buttersäure gegen Ungeziefer hat sechs Anrainer im bayerischen Unterfranken verletzt. Zwei Erwachsene und ihre vier Kinder klagten in einem Privathaus in Motten (Landkreis Bad Kissingen) über Atemwegsreizungen und kamen in Krankenhäuser, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Wie ein Sprecher sagte, hatte ein Anrainer versucht, in einem Nebengebäude mit der übelriechenden Chemikalie Ungeziefer zu vertreiben. Die Dämpfe drangen am Mittwochabend in die Wohnung der Familie. Um welche Art von Ungeziefer es sich handelte und ob die Maßnahme zumindest in dieser Hinsicht erfolgreich war, war offen. (APA/dpa)