Viertelkilo Kokain ins WC geschüttet: Sechs Jahre Haft

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Welche Konsequenzen Schnellfahren haben kann, erlebten im Juni zwei Drogenschmuggler aus Südtirol. Ein aus dem Irak stammender Gastronom aus der Meraner Gegend war im Baustellenbereich ins Radar gerast und gestoppt worden. Seinen jungen Beifahrer machte dies derartig nervös, dass die Polizei Verdacht schöpfte und sich den unauffälligen Van genauer ansah. So etwas nennt man Spürsinn. Handelte es sich bei dem Pkw doch um ein professionell umgebautes Schmuggelfahrzeug, dessen Geheimfächer auf elektronischem Weg zu öffnen waren. Die Demontage des Wagens brachte dann zehn Kilogramm Cannabis, ein Kilo Kokain und fast ein Kilo Speed und ­MDMA hervor.

Einvernahmen durch Drogenfahnder entlockten dem Duo dann zwei Drogenbunker-Wohnungen in Innsbruck. Beide Wohnungen in bester Pradler und Wiltener Wohnlage brachten bei Hausdurchsuchungen dann weitere Drogenbestände im Kilobereich ans Tageslicht. Überrascht wurde durch die Razzia in Pradl ein Syrer, der sich gestern beim Prozess am Landesgericht doch wieder als Marokkaner ausgegeben hatte. Angesichts der heranrückenden Polizei soll der Drittangeklagte nicht weniger als 250 Gramm Kokain in „Bubbles“ (kleinen Schmuggelballons) im Klo heruntergespült haben.

Verteidiger Peter Wallnöfer betonte für den Pkw-Lenker, dass der ein geradezu überschießendes Geständnis abgelegt hatte und dies anzurechnen sei. Den Schmuggel von über 20 Kilogramm Drogen in vier Monaten von Süd- nach Nordtirol hatte der Gastronom zugegeben. Staatsanwalt Thomas Willam: „Dadurch hat er sich freilich auch in die Liga von 15 Jahren Haft katapultiert!“ Auch der Beifahrer hatte sich gleich geständig gezeigt – im Gegenteil zum Drittangeklagten, der nur konsumiert haben wollte. Sein Prozess wurde ausgeschieden. Über den Fahrer ergingen sechs Jahre Haft, über den Beifahrer nicht rechtskräftig fünf Monate bedingte Haft und 960 Euro Geldstrafe. 70.000 Euro an Drogenumsätzen verfielen an die Republik.