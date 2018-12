Vorfall mit Schüler in Neustift: Zeugen entlasten Busfahrer

Neustift i. St. – In der Causa rund um einen Busfahrer, dem vorgeworfen wird, Ende November in Neustift gegenüber Schülern handgreiflich geworden zu sein, entlasten Zeugenaussagen den Mann. Laut Polizei wollte der Lenker bei einem Schüler den Fahrausweis kontrollieren, nachdem dieser sich nicht angemessen verhalten hatte. Der Schüler hat dem Busfahrer ein Foto seines Ausweises auf dem Handy gezeigt und dieses dann zurückgezogen, als der Fahrer die Aufnahme näher betrachten wollte. In der Folge kam es zu einem Tumult im Bus. Die bisher befragten Zeugen geben an, dass es dabei allerdings zu keiner vorsätzlichen Tätlichkeit seitens des Busfahrers gekommen sei. Lediglich ein Mädchen konnte es nicht ausschließen, dass der Mann vorsätzlich handgreiflich geworden ist.

Noch sind abschließende Zeugenbefragungen ausständig, im Anschluss wird die Polizei einen Bericht an die Staatsanwaltschaft schicken. Diese entscheidet dann, ob ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet wird. Der Busfahrer selbst hat die Vorwürfe bisher stets vehement von sich gewiesen, für ihn gilt die Unschuldsvermutung. (np)