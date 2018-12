Neun Jahre Haft wegen sexuellen Angriffs im Flugzeug in den USA

Chicago – Ein Mann ist in den USA wegen eines sexuellen Angriffs auf eine Frau an Bord eines Flugzeugs zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte sei am Donnerstag in einem Gericht im US-Bundesstaat Michigan verurteilt worden, berichtete das US-Justizministerium. Der 35-Jährige werde nach Verbüßen seiner Strafe in sein Heimatland Indien abgeschoben, hieß es.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der Mann im Jänner bei einem Nachtflug von Las Vegas nach Detroit eine schlafende Frau neben ihm mit dem Finger penetriert – während seine Ehefrau im anderen Sitz neben ihm saß. Das Opfer wurde von dem Übergriff wach und rief das Bordpersonal zu Hilfe. Der Mann wurde nach der Landung festgenommen.

Staatsanwalt Matthew Schneider lobte die betroffene Frau für „ihren Mut, die Stimme zu erheben“. „Wir werden kein Benehmen tolerieren, welches Opfer in ungeschützten Situationen ausnutzt“, sagte er. (APA/AFP)