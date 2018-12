Vermeintliches Ehepaar prellte Hotel in Mutters um über 1000 Euro

Mutters – Ein angebliches Ehepaar mietete sich am 29. November für zwei Wochen in ein Hotel in Mutters ein. Am Donnerstag – einen Tag vor der geplanten Abreise – wollte die Chefin des Hotels die Rechnung in Höhe eines vierstelligen Betrags kassieren. Doch von dem Paar fehlte jede Spur.

Die beiden hatten am Morgen bereits das Hotel verlassen – und den Schlüssel mitgenommen. Bezahlt hatten sie nicht. Als die Daten, die sie im Gästeverzeichnisblatt angegeben hatten, überprüft wurden, kam heraus: Diese gab es gar nicht und waren höchst wahrscheinlich frei erfunden. (TT.com)