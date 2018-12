Letztes Update am So, 16.12.2018 13:40

Anschlag in Straßburger: Sechs von sieben Festgenommenen wieder frei

Der Vater des erschossenen Attentäters erzählte in einem Interview, dass sein Sohn sich dem IS zugehörig fühlte. Er habe immer versucht, ihm die Augen zu öffnen, aber von Gräueltaten des IS wollte der Sohn nichts wissen.