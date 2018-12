Hochsaison für Online-Betrüger: Wie man sich schützen kann

Innsbruck – Kurz vor Weihnachten sind viele auf ­Schnäppchenjagd im Internet. Doch wer im Netz nach Geschenken sucht, sollte die Angebote genau prüfen. Der Online-Betrug hat zu Weihnach­ten Hochkonjunktur, warnen Konsumentenschützer.

Reklamationen beim Online-Einkauf gehören mittlerweile zu den häufigsten Anfragen an die AK, sagt Andreas Oberlechner, Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Tirol. „Bei besonderen Schnäppchen beziehungsweise unrealistisch günstigen Preisen sollte man skeptisch sein. Auch im Internet gibt es selten etwas geschenkt“, sagt Oberlechner.

Immer wieder habe man es mit Problemfällen im Zusammenhang mit Vorauszahlungen zu tun, berichtet der Experte. Zahlen dazu, wie viele Tiroler in die Falle falscher Online-Shops tappen, gibt es bei der AK Tirol keine, ebenso wenig wie bei den Cybercrime-Bekämpfern der Polizei. Das Bundeskriminalamt weist Shop-Fälschungen in seiner Statistik nicht gesondert aus. Nur so viel: In Sachen Cybercrime setzt sich heuer der Trend der vergangenen Jahre fort. Auch beim Bereich Internetbetrug „sind die Delikte deutlich im Steigen“, erklärte Franz Lang, Direktor des Bundeskriminalamts, erst kürzlich. In Tirol stieg die Internetkriminalität bereits 2017 um 7,8 Prozent auf 661 Anzeigen. In Tirol bleibe, wie in ganz Österreich, die Bekämpfung der Internetkriminalität eine Herausforderung, so die Landespolizeidirektion. Denn die Aufklärungsquote bleibt gering.

1Fake-Shops. Gefälschte Shops im Internet gehören dabei zu den häufigsten Betrügereien. Dabei werden meist besonders günstige Schnäppchen angeboten, für Vorkasse versteht sich. Die Lieferung trifft jedoch nie ein. „Möglichst nicht im Voraus zahlen, insbesondere bei unbekannten Web-Shops“, rät der Konsumentenschützer. Generell sollten vor der Bestellung das Impressum und die Bewertungen im Internet geprüft werden. „Ganz sicher ist man bei Bestellungen im Internet nie, aber das Risiko kann minimiert werden. Wenn ein Shop von 100 Bewertungen 90 negative Bewertungen hat, sollte man vom Einkauf absehen“, sagt Oberlechner.

Auch der Sitz des Unternehmens sollte geprüft werden. „Bei Unternehmen in China oder Indien ist es schwierig, zu seinem Recht zu kommen, falls die Lieferung mangelhaft oder gar nicht eintrifft. Bei Anbietern mit Sitz in Österreich kommt man meist leichter zu seinem Recht“, sagt Oberlechner. Doch auch die Endung „.at“ oder „.de“ sage noch nichts über den wahren Sitz des Unternehmens aus. „Immer auf das Impressum schauen. Wenn kein Impressum ersichtlich ist, im Zweifel besser einen anderen Anbieter suchen.“

2Fälschungen. Auch bei besonders billigen Markenprodukten sei Vorsicht geboten, meint Oberlechner. „Es melden sich regelmäßig Konsumenten, deren Bestellung vom Zoll konfisziert wurde, weil es sich bei dem bestellten Produkt um eine Fälschung gehandelt hat“, sagt der Konsumentenschützer. Auch in diesen Fällen ist das Geld, falls in Vorkasse bezahlt wurde, meist verloren. Gefälschte Produkte weisen zudem in der Regel eine geringe Qualität auf.

3Lieferzeit. Wer noch vor Weihnachten die bestellten Geschenke erhalten will, sollte darauf achten, ob die angegebenen Lieferfristen garantiert sind oder nur eine Annahme. „Bei garantierten Lieferfristen hat man rechtliche Möglichkeiten auf Entschädigung, falls die Lieferung nicht innerhalb der Frist erfolgt“, erklärt der Konsumentenschützer. (ecke)