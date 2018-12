Einbrecher in Kirchberg unterwegs: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Sonntag trieben Einbrecher in Kirchberg ihr Unwesen. In insgesamt drei Objekten wurde eingebrochen: Ein Skigeschäft mit Verleih, ein Rodelverleih und die Talstation der Bergbahn Kitzbühel. Wie hoch der Wert der gestohlenen Gegenstände ist, ist unklar. Die Polizei bittet um Hinweise an die PI Kirchberg (059133 / 7205). (TT.com)