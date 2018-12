Über ein Jahr ermittelt: Tiroler Polizei zerschlägt Schlepperbande

Innsbruck, Salzburg – Es war der Aufgriff von drei illegal eingereisten Pakistanis in Schönberg im Stubaital, der im Oktober 2017 den Auftakt zu akribischen Ermittlungen des Tiroler Landeskriminalamts bildete. Mit Unterstützung der Kollegen aus Salzburg führten die Tiroler seither umfangreiche Ermittlungen gegen eine Schlepperbande durch, die heuer schließlich in der Festnahme der beiden Hauptverdächtigen und weiterer vier Helfer führte.

Nach dem Aufgriff der drei Pakistanis und ihrem mutmaßlichen Schlepper führte der Weg schnell zu zwei Hauptverdächtigen: einem 51-jährigen Pakistani und einem 33-jährigen Rumänen. Beiden wird der Verdacht der gewerbsmäßigen Schlepperei und die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Die beiden Haupttäter werden beschuldigt, Migranten mit dem Auto oder dem Zug gegen Bezahlung von Italien über Österreich oder in umgekehrte Richtung gebracht zu haben. Mindestens vier weitere Beschuldigte sollen ihnen dabei geholfen haben. Bisher konnten den Verdächtigen mindestens 30 derartige Schleppungen nachgewiesen werden, bei denen mindestens 80 Flüchtlinge (vorwiegend Pakistanis, Afghanen und Inder) illegal über die Grenze geschleust wurden.

Sechs Verdächtige verhaftet

Am 18. Juli wurde der 51-jährige Kopf der Bande auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in Salzburg festgenommen, außerdem wurde an seiner Wohnadresse eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Zeitgleich klickten in Bischofswiesen in Deutschland die Handschellen für den 33-jährigen Rumänen. In seiner Wohnung wurde ebenfalls eine Hausdurchsuchung durchgeführt. An beiden Örtlichkeiten wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.

Damit waren aber die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen: Nach der Festnahme wurden weitere Beteiligte ausgeforscht, gegen die die Staatsanwaltschaft Innsbruck EU-Haftbefehle erlassen hat. Alle vier konnten mittlerweile in Rumänien und Deutschland festgenommen und nach Österreich ausgeliefert werden. Sie befinden sich zur Zeit in der Justizanstalt Innsbruck. (TT.com)