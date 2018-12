Schmuggel von 100.000 Glasaalen am Frankfurter Flughafen vereitelt

Frankfurt – Am Frankfurter Flughafen ist ein großangelegter Schmuggel von geschützten Glasaalen vereitelt worden. Im Gepäck eines malaysischen Reisenden seien schätzungsweise 100.000 Tiere entdeckt worden, teilte die Bundespolizei in der hessischen Stadt am Donnerstag mit. Vor rund drei Wochen waren dort bereits 2000 Glasaale in einem Koffer gefunden worden.

Mitarbeiter der Sicherheitskontrolle des Flughafens hatten die Aale den Angaben zufolge am Mittwoch im Gepäck eines 59-Jährigen entdeckt, der über Moskau nach Vietnam fliegen wollte. Sie verständigen die Bundespolizei. In den insgesamt drei Koffern des Reisenden fanden die Beamten dann 26 mit Wasser gefüllte Beutel, in den schätzungsweise 100.000 Glasaale schwammen.

Glasaale sind junge, noch fast durchsichtige Aale. In Asien gelten sie als Delikatesse und werden teuer gehandelt. Sie sind geschützt und dürfen ohne Genehmigung nicht exportiert werden. Laut Polizei wurden die beschlagnahmten Tiere am Mittwoch im Rhein ausgesetzt. In deutschen Flüssen war der Aal-Bestand in den 1980er-Jahren eingebrochen. (APA/AFP)