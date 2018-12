Nach Rammbock-Einbruch: Riskante Flucht über Innsbrucker Steg

Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Für die Einbrecher wurde es eng. Genau genommen sind’s gemessene 215 Zentimeter, die dem Trio im gestohlenen Mazda auf dem selbst gewählten Fluchtweg Platz blieben. Denn die Täter entkamen – wie Walter Pupp, Chef des Landeskriminalamtes, bestätigt – nach dem spektakulären Rammbock-Einbruch in der Innsbrucker Altstadt über den Emile-Béthouart-Steg. Über eine kleine Brücke 400 Meter östlich der Altstadt also, die eigentlich nur für Fußgänger und Radfahrer vorgesehen ist, für Autos besteht ein Fahrverbot. Doch das dürfte den noch unbekannten Tätern in der Nacht zum 12. November egal gewesen sein.

Rückblende: Es war gegen vier Uhr, als die Einbrecher mit einem zuvor in der Reichenau gestohlenen Audi den Eingang eines bekannten Juweliers unter den Lauben der Herzog-Friedrich-Straße rammten. Schon das war nicht einfach, da zwischen den teilweise bereits aufgebauten Christkindlmarkt-Ständen nur wenig Platz fürs Manövrieren blieb. Aber im Retourgang gelang das Kunststück, die gut gesicherte Tür in die Welt der Luxusuhren stand offen. Dann musste es schnell gehen. Nach dem Auslösen des Alarms blieben den Einbrechern bis zum Eintreffen der Polizei nur zwei Minuten Zeit. Aber das genügte, um mehrere Luxusuhren zusammenzuraffen und mit dem Rammbock-Audi zum nahen Domplatz zu flüchten. Dort ließen sie das Auto stehen. Dann begann Phase 2 des ausgeklügelten Fluchtplans. Und der sah vor, dass die Täter durch einen kleinen Durchgang die Altstadt in Richtung Herrengasse zu Fuß verließen. Dort wartete bereits ein zweiter Fluchtwagen auf die Einbrecher. „Der Mazda ist ebenfalls zuvor in Innsbruck gestohlen worden“, bestätigt Christoph Hunderpfund, stv. Chef des Landeskriminalamtes. Mit diesem Wagen ging’s dann knapp 400 Meter den Rennweg entlang in Richtung Südosten. Bei der Kreuzung mit der Karl-Kapferer-Straße bogen die Einbrecher scharf nach links zum Emile-Béthouart-Steg ab. Vor den Augen eines erstaunten Zeugen rumpelte das Trio mit dem Fluchtwagen über die Holzbohlen der schmalen Fußgängerbrücke. Ein hohes Risiko – „ein Radfahrer auf dem Steg genügt und sie stecken fest“, sagt Pupp: „Die Autotüren bringen sie auch nicht mehr auf, weil das Brückengeländer im Weg ist.“

Doch es kam kein Radler, und somit war der Weg über die Innstraße in Richtung Kettenbrücke frei. Hundertpfund geht davon aus, „dass die Täter nicht über die Haller Straße, sondern über die Dörferstraße flüchteten“. Und zwar bis Hall, wo sie den Mazda nahe einer Schrebergartensiedlung abstellten. Dort verliert sich die Spur des Trios.

Auf den ersten Blick macht die Fluchtroute über den Steg wenig Sinn – neben dem Risiko, stecken zu bleiben, verloren die Täter bei der vorsichtigen Fahrt über die enge Brücke auch Zeit. Hundertpfund vermutet aber, dass das Trio eine Straßensperre auf der Haller Straße befürchtete. „Mit der gewählten Fluchtroute konnten sie die Haller Straße umfahren.“ Unterm Strich ein weiterer Hinweis darauf, dass in der Altstadt gut vorbereitete Profis am Werk waren.