Auto vor Werkstatt in Völs gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Völs – Ein kurzer Moment reichte einem Unbekannten, um am Donnerstagvormittag ein Auto vor einer Werkstatt in Völs zu stehlen. Gegen 19 Uhr hatte der Werkstattbesitzer den Audi vor dem Geschäft in der Cytastraße abgestellt, um das Garagentor zu schließen. Dann wollte er den Wagen umparken.

Die Polizei bittet um Hinweise auf den mutmaßlichen Täter. - Polizei

Nur kurz ging der Tiroler zuvor noch in sein Büro. Bei einem Blick nach draußen bemerkte er, dass das Auto nicht mehr da war. Auch sein Kollege wusste nicht, wo es abgeblieben war. Sofort alarmierte der Werkstattbesitzer die Polizei.

Gestohlen wurde ein silberner Audi A4, Baujahr 2008. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug blieb bislang ohne Erfolg. Auf Bildern der Überwachungskamera ist der mutmaßliche Autodieb gut zu erkennen. Die Polizei Kematen bittet um Hinweise unter Tel. 059133/7115. (TT.com)