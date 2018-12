Mann stach Ex-Freundin in Zell mit Messer nieder: U-Haft verhängt

Zell am Ziller – Nach einem blutigen Zwischenfall am Sonntanachmittag in Zell am Ziller wurde über den 48-jährigen mutmaßlichen Täter wegen Verdachts des versuchten Mordes die Untersuchungshaft verhängt. Wie die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, konnte er mittlerweile vernommen werden.

Der Bosnier soll einen Tag vor Weihnachten seiner Ex-Freundin vor deren Wohnhaus im Zell ein Messer in den Oberkörper gerammt und sich anschließend selbst schwere Verletzungen zugefügt haben. Die 47-jährige Serbin hatte sich nach dem Angriff mit zwei Zeugen in ihrem Wohnhaus verschanzen und von dort aus Hilfe rufen können. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, wo er sich bis jetzt in stationärer Behandlung befindet. Die 47-Jährige, die bei dem Angriff schwer verletzt wurde, liegt ebenfalls noch im Spital. (TT.com)