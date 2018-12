St. Johann in Tirol – Ein Spaziergänger meldete am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr, dass im zweiten Stock eines Wohnhauses in St. Johann ein Brand ausgebrochen war. Zwei Personen, welche sich im ersten Stock aufhielten, bemerkten den Brand nicht. Sie konnten von der Feuerwehr jedoch unverletzt in Sicherheit gebracht werden.

Der Brand ist laut Polizei auf Hitzestau zurückzuführen. Verletzt wurde niemand, der Schaden bewegt sich jedoch im unteren fünfstelligen Bereich. (TT.com)