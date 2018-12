Polizei sucht Täter: Weihnachten endete für Mann mit Bauchschuss

Erlenbach – Ein 41-Jähriger ist an Weihnachten in Bayern durch einen Bauchschuss schwer verletzt worden. Der Schuss soll ersten Ermittlungen zufolge von einem Bekannten des Opfers abgegeben worden sein. Laut einer gemeinsamen Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft gehen die Behörden von einer Beziehungstat aus.

Die Polizei fahndete in der Nacht mit einem Großaufgebot nach dem Schützen. Der gesuchte Mann mit dunklen Haaren und schwarzer Kleidung befindet sich jedoch nach wie vor auf der Flucht. Er könnte noch immer bewaffnet sein.

Tat ging heftiger Streit voraus

Einsatzkräfte hatten den verletzten 41-Jährigen am Dienstagabend vor dem Eingang des Mehrfamilienhauses in Erlenbach am Main im Landkreis Miltenberg gefunden, in dem dieser wohnte. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde. Seine Verletzungen sind laut Polizei nicht lebensbedrohlich.

Zeugenaussagen zufolge sollen sich die beiden Männer vor der Tat im Treppenhaus des Gebäudes heftig gestritten haben – warum, ist noch unklar. Nachbarn hatten den mutmaßlichen Täter schon zuvor Haus gesehen und gekannt. (dpa)