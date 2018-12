23-Jährige in Innsbruck getötet: Ehemann unter Mordverdacht

Innsbruck – Zu einer schrecklichen Gewalttat kam es in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck. Eine Auseinandersetzung zwischen einem 37-jährigen Syrer und seiner 23-jährigen ebenfalls syrischen Ehefrau endete im Flüchlingsheim Trientlgasse in der Reichenau tödlich. Der Mann steht im Verdacht, der Frau gegen 1 Uhr lebensbedrohliche Kopfverletzungen zugefügt zu haben. Nach der Tat kletterte der Täter durch das Fenster auf den Außensims des Zimmers. Nach einem Großeinsatz der Polizei und der Cobra konnte der Syrer festgenommen werden.

Die 23-jährige Frau wurde noch am Tatort vom Notarzt erstversorgt und anschließend in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Dort erlag die Syrerin jedoch in den Morgenstunden am Mittwoch ihren schweren Verletzungen.

Motiv und Tathergang seien noch unklar, so Katja Tersch vom Landeskriminalamt. Der Ehemann werde derzeit von der Polizei einvernommen. (TT.com)