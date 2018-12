23-Jährige in Innsbruck getötet: Mit bloßen Fäusten erschlagen

Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Keine Waffe, nur Faustschläge und Fußtritte: Wie die Obduktion am Donnerstag ergab, hat offenbar ein Syrer (37) seine Ehefrau in der Nacht zum Stefanitag mit bloßer Körperkraft erschlagen: „Die Kraftwirkung war massiv, mehrere heftige Attacken gegen den Kopf und den Oberkörper haben letztendlich zum Tod der 23-Jährigen geführt“, präzisiert Katja Tersch, stv. Leiterin des Landeskriminalamtes.

Als die Einsatzkräfte gegen 1.30 Uhr beim Flüchtlingsheim im Innsbrucker Stadtteil Rossau eintrafen, war die zweifache Mutter noch am Leben. Allerdings erlag die Syrerin im Morgengrauen in der Innsbrucker Klinik ihren schweren Verletzungen. Der Ehemann flüchtete nach der Gewalttat auf das Fensterbrett vor dem Zimmer seiner Familie. Dort konnten Polizeibeamte und Spezialkräfte der Sondereinheit Cobra den Verdächtigen festnehmen.

Der Flüchtling wurde bereits am Mittwochvormittag von einem Zeugen massiv belastet. Bei der Einvernahme gestand der 37-Jährige schließlich, seine Ehefrau getötet zu haben. Sein Motiv: „Wir müssen von Eifersucht ausgehen“, sagt Tersch: „Seine Aussage war allerdings nicht sehr detailliert.“

Wie die Nachforschungen der Polizei ergaben, war die junge Mutter mit ihren beiden Kindern (drei und fünf Jahre) im vergangenen Frühjahr nach Tirol gekommen. Ihr Ehemann reiste erst „später nach“, so Tersch weiter: „Soweit wir wissen, wohnte er nicht bei seiner Familie, sondern war nur auf Besuch.“ Zumindest die Meldeadresse des Beschuldigten sei eine andere. Die Ermittler gehen davon, dass es beim Besuch zu einem heftigen Streit zwischen den Eheleuten kam. Das bestätigte auch der Zeug­e, der durch den Lärm auf die Gewalttat aufmerksam wurde.

Die getrennte Wohnsituation dürfte bei der Eifersucht des Ehemannes durchaus eine Rolle gespielt haben. „Es war wohl eine Mischung aus konkreter und allgemeiner Eifersucht“, meint Tersch.

Am Donnerstagnachmittag wurde der 37-jährige Syrer in die Innsbrucker Justizanstalt überstellt. Voraussichtlich entscheidet bereits heute ein Haftrichter, ob gegen den Mann die Untersuchungshaft verhängt wird. Eine Entscheidung mit wenig Spielraum – bei Mordverdacht ist die Untersuchungshaft nach österreichischem Recht obligatorisch.

Wie es ausschaut, haben die beiden Kinder in der Nacht zum Stefanitag nicht nur ihre Mutter, sondern – im Fall einer Verurteilung zu einer Haftstrafe – auch den Vater verloren. Von der Gewalttat selbst dürften der Bub und das Mädchen nichts mitbekommen haben. „Das wissen wir noch nicht dezidiert, aber eine Untersuchung steht noch aus“, sagt Gabriel­e Herlitschk­a, Leiterin des Innsbrucker Jugendamtes, das vorerst für die Kinder verantwortlich ist. Noch in der Tatnacht haben Mitarbeiter des Journaldienstes (Stadtmagistrat) die Kleinen in eine Betreuungseinrichtung gebracht. „Die Unterbringung in einer Bereitschaftsfamilie war nicht zwingend notwendig, da die Kinder ja nicht mehr ganz klein sind“, so Herlitschka. Das weitere Schicksal sei aber noch völlig ungewiss. Die Entscheidungsbefugnis liegt beim Gericht.

Als ersten Schritt wird das Jugendamt abklären, ob die Halbwaisen Verwandte in Österreich haben. Falls ja, ist zu prüfen, ob die Kinder dort unterkommen können. Eine Alternative wäre eine Pflegefamilie: Allerdings sei die Suche nicht einfach, da es sich um Geschwister mit einem schwierigen Hintergrund handelt, die nicht getrennt werden sollen.