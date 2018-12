U-Haft nach tödlichem Ehedrama im Flüchtlingsheim Rossau

Innsbruck – Nach dem gewaltsamen Tod seiner Ehefrau muss ein Syrer zumindest die kommenden Wochen in der Innsbrucker Justizanstalt verbringen. Wie Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft, bestätigt, hat das Landesgericht am Freitag die Untersuchungshaft über den 37-Jährigen verhängt.

Die Entscheidung ist keine Überraschung – immerhin wird der Asylwerber verdächtigt, in der Nacht zum Stefanitag seine Ehefrau getötet zu haben. Es war kurz nach ein Uhr im Flüchtlingsheim im Innsbrucker Stadtteil Rossau, als ein Streit zwischen den Eheleuten eskalierte. Dabei wurde die zweifache Mutter so schwer verletzt, dass sie am Mittwochmorgen in der Klinik starb.

Wie die Obduktion am Donnerstag ergab, war bei der Auseinandersetzung keine Waffe im Spiel. Das Landeskriminalamt geht davon aus, dass der Verdächtige seiner Ehefrau durch mehrere sehr heftige Faustschläge und Fußtritte die tödlichen Verletzungen im Bereich des Kopfes und des Oberkörpers zugefügt hat.

Das Motiv für die Gewalttat war vermutlich Eifersucht. Das Opfer ist mit den beiden gemeinsamen Kindern (drei und fünf Jahre) bereits im Frühjahr in Tirol angekommen, der Ehemann erst später. Das Paar wohnte offenbar nicht zusammen, der Syrer dürfte am Dienstagabend seine Familie besucht haben. Wodurch die Eifersucht ausgelöst wurde, ist derzeit noch nicht restlos geklärt. Die Kinder dürften von der Tragödie nichts mitbekommen haben, sie sind jetzt in einem Heim untergebracht. (tom)