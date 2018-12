Hund attackierte Kinder und Erwachsene auf Skipiste

Lech – Ein freilaufender Hund hat am Freitag in Lech in Vorarlberg für Aufregung gesorgt. Laut Polizei sprang der einjährige Dobermann im Bereich der Skipiste des sogenannten Flühenliftes mehrere Kinder und Erwachsene an. Ein Kinder-Skirennen der Skischule Lech musste zeitweise unterbrochen werden. Der Hund konnte schließlich mit Lockfutter eingefangen werden.

Laut Polizei wurde niemand durch die Hundeattacke verletzt. Sollte es doch Geschädigte geben, sollen sich diese bei der Polizeiinspektion in Lech in melden, hieß es. (APA)