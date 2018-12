Frau floh aus Angst: Ehemann würgte sie und riss ihr Haare aus

Längenfeld – Eine Flüchtlingsunterkunft in Längenfeld war am Freitagabend Schauplatz fürchterlicher Szenen. Eine junge Frau (29) floh zunächst vor ihrem wutentbrannten Ehemann (30), ehe er sie schlimm verletzte. Er fügte ihr Würgemale am Hals zu und riss ihr die Haare aus. Jetzt sitzt der 30-Jährige in der Justizanstalt Innsbruck.

Mit einer Schneeschaufel bewaffnet hatte der Iraker die Wohnung der 29-Jährigen aufgesucht – ungeachtet der einstweiligen Verfügung gegen ihn. Der Asylwerber schlug das Schlafzimmerfenster mit der Schaufel ein und gelangte so in die Räumlichkeiten. Wegen des Lärms floh die Frau umgehend, um bei anderen Heimbewohnern Hilfe zu holen.

Als sie jedoch die Haustüre der Nachbarn aufsperren wollte, erfasste sie der 30-Jährige an den Haaren und riss sie zu Boden. Der Mann ließ nicht von ihr ab, attackierte und würgte sie. Andere Mitbewohner hörten die Schreie und eilten der Frau zur Hilfe. Nur mit „erheblicher Körperkraft“, wie es seitens der Polizei heißt, konnten sie den Mann von ihr losreißen. Danach klickten die Handschellen. (TT.com)