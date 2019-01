Richtertalent folgt am OLG auf Justizlegende

Zum Jahreswechsel vollzog sich am Innsbrucker Oberlandesgericht (OLG) eine Personalrochade um zwei bekannte Persönlichkeiten des Tiroler Justizwesens. So verabschiedete sich OLG-Richter Gottfried Klotz in den Ruhestand. Ihm folgt mit heutigem Tag der bekannte Innsbrucker Strafrichter Thomas Dampf (43) nach. Über 34 Jahre hatte Klotz als ausgewiesener Strafrechtsexperte Spitzenpositionen in der heimischen Justiz inne. 2003 war Klotz zum stellvertretenden Leiter der Innsbrucker Oberstaatsanwaltschaft ernannt worden und hatte nicht zuletzt an der großen Strafprozessreform 2008 mitgewirkt. Seit 2011 war Klotz umsichtiger Referent im Strafsenat 7 des Innsbrucker Oberlandesgerichts. Jahre zuvor war der Strafrechtsexperte zur Staatsanwaltschaft in Liechtenstein berufen worden. OLG-Präsident Klaus Schröder konnte Klotz zum Abschied das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik überreichen. Im selben Festakt wurde Thomas Dampf — bislang Strafrichter am Landesgericht — mit Jänner am OLG willkommen geheißen. Der bisherige Leiter einer Hauptverhandlungsabteilung war bereits dem Obersten Gerichtshof zugeteilt und gilt seit Jahren als Richtertalent. Dampf hat sich mit seiner umsichtigen und geradezu vorbildlichen Verfahrensführung in Prozessen sowie im Rahmen der Justizausbildung bereits in der ersten Instanz einen Namen gemacht.

Einen zweifelhaften Namen hat sich hingegen bereits ein Nordafrikaner gemacht, der im Sommer aufgrund heranrückender Polizei ein Viertelkilo Kokain im WC einer Pradler Wohnung heruntergespült hatte — die TT berichtete. Dort hatte der Nordafrikaner einen Drogenbunker einer Bande überwacht. Doch während einer der Großschmuggler bereits sechs Jahre Haft kassiert hatte, blieb es für den Nordafrikaner — unter anderem wegen Unterdrückung von Beweismitteln — bei 15 Monaten Haft (zehn davon bedingt). (fell)