Wilderer samt Beute und Gewehr in Zirl geschnappt

Zirl – Am Silvestermorgen gegen 9 Uhr bekam die Polizei in Zirl einen Hinweis: In der Martinswand sei ein Wilderer am Werk. Eine Fahndung wurde ausgelöst – mit Erfolg. Am Inn nahmen die Beamten einen 59-Jährigen fest. Der Polizeihund spürte dann auch den Rucksack des Verdächtigen auf. Darin war eine Jagdwaffe – und eine erlegte Gamsgeiß.

Der Österreicher leugnete zunächst, dass er gewildert hatte. Doch am Ende gab er es zu. Ein später ausgeforschter 59-jähriger Österreicher bestreitet, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Über beide wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. (TT.com)