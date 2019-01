Betrunkener 19-Jähriger und 53-jähriger Alklenker bauten Unfälle

Linz – Ohne Führerschein und alkoholisiert war ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung in der Silvesternacht mit dem Pkw des Lebensgefährten seiner Mutter ohne dessen Zustimmung unterwegs. Bereits beim Ausparken beschädigte der beschäftigungslose 17-Jährige um 2:05 Uhr drei geparkte Pkw teilweise erheblich. Dennoch setzte er die Fahrt ohne anzuhalten Richtung Stadtzentrum fort.

Beifahrer war ein 17-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Auf der Fahrt kam der Pkw dann von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Baustellenabsicherung und kam bei einer Gartenmauer zum Stillstand. Die beiden Pkw-Insassen flüchteten daraufhin von der Unfallstelle, den völlig beschädigten Pkw ließen sie zurück. Polizeibeamte konnten den 19-Jährigen als Fahrzeuglenker ausforschen: Zu dem Zeitpunkt hatte er sich in der Wohnung seiner Mutter mit zahlreichen blutenden Wunden schlafen gelegt. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er im UKH Linz ambulant behandelt. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Der 17-jährige Freund wurde beim Verkehrsunfall nicht verletzt.

Betrunken gegen Baum geprallt

Ebenfalls alkoholisiert war ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, der am Dienstagnachmittag mit seinem Pkw von der regennassen Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen mit der Rettung in das UKH Linz gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Ein beim Unfalllenker durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 1,5 Promille, teilte die Polizei mit. (APA/TT.com)