Schwarzfahrer schlug im Zug in St. Anton Polizistin auf den Kopf

St. Anton – Mit Verletzungen endete ein Einsatz am Neujahrstag in einem Zug vom Arlberg in Richtung Innsbruck für eine Polizeibeamtin: Ein 47-jähriger Bulgare war mit massiver Gewalt auf die Frau losgegangen, als sie ihn mit ihrem Kollegen aus dem Zug begleiten wollte.

Die Polizisten hatten den Bulgaren gegen 13 Uhr im Zug in St. Anton ohne Ticket und Ausweis angetroffen. Nachdem er seine Identität nicht preisgeben wollte und sich immer aggressiver verhielt, wollten die Beamten mit ihm aussteigen. Plötzlich schlug der 47-Jährige einer Polizistin auf den Kopf und attackierte sie schließlich mit Faustschlägen und Fußtritten. Außerdem wollte er sie gegen den bereits losfahrenden Zug drücken.

Nur durch den massiven Einsatz von Körperkraft konnte das verhindert werden. Der Mann stürzte schließlich auf das Gleis und ging danach erneut auf beide Beamte los. Erst der Einsatz von Pfefferspray brachte den Bulgaren unter Kontrolle. Er wurde festgenommen und wird heute einvernommen. Die Beamtin erlitt leichte Verletzungen, ihr geht es laut Aussagen von Kollegen aber den Umständen entsprechend gut. (TT.com)