Schüsse aus Auto: Zwei Verdächtige im Bezirk Imst ausgeforscht

Imst – Am Neujahrstag bekam die Polizei Imst einen anonymen Hinweis: Im Internet sei auf einer Social-Media-Seite ein Mann in einem Video zu sehen, der in Imst mit einer Waffe mehrmals in die Luft schieße. Nach umfangreichen Ermittlungen und Analysen konnten sowohl der genaue Tatort bestimmt, als auch der Verdächtige identifiziert werden.

Laut Polizei handelte es sich um einen 22 Jahre alten Syrer. Auf seiner Social-Media-Seite wurden weitere Videos gefunden, auf denen er und ein weiterer Mann mehrmals aus einem Auto in die Luft schossen. Mit Unterstützung der Cobra fuhren Imster Polizeibeamte zur Wohnung des Verdächtigen. Der Syrer war zu Hause.

Im Zuge einer freiwilligen Nachschau entdeckten die Beamten rund 150 Gramm verpacktes Speed und eine kleine Menge Marihuana. Außerdem fanden sie mehrere Suchtgiftutensielien, unter anderem eine Tablettenpresse und einen Crasher. Sichergestellt wurden auch mehrere Handys, ein Laptop und eine Schreckschusspistole.

Österreicher gab Schreckschusswaffe bei Polizei ab

Die Polizei fand auch heraus, wer der zweite Mann auf den Videos war. Der 26-jährige Österreicher war aber nicht in der Wohnung. Er kam später freiwillig zur Polizei und gab einen Schreckschussrevolver ab. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Hausdurchsuchung an. Dabei stießen die Beamten auf mehrere als Handy getarnte Elektroschocker.

Gegen beide Männer wurde Anzeige nach dem Waffengesetz erstattet. Der Syrer wird zusätzlich nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. (TT.com)