Endstation Gefängnis für 24-jährigen Innsbrucker

Es gibt Gerichtstermine, die richtig bitter enden. Gestern traf es am Landesgericht einen gewaltbereiten Innsbrucker mit einer geschmalzenen Haftstrafe. Von der Richterin gelesene Häfnpost belegte jedoch, dass die Sanktion wohl nicht ganz unvorbereitet kam. War der 24-Jährige doch bereits aus einer 14-monatigen Haftstrafe in den Verhandlungssaal geführt worden. Dort ging es diesmal um Übergriffe in einer Innsbrucker Diskothek. Im November hatte der 24-Jährige dort erst einen Gast verletzt und bedroht, darauf mit Gläsern und Flaschen herumgeworfen, die wiederum weibliche Lokalgäste verletzten. Eine von ihnen bekam darauf vom Innsbrucker auch noch zwei massive Faustschläge verpasst. Nicht gerade die feine Art. Und so mussten zuletzt auch noch heranrückende Polizisten spüren, wie sich Tritte des Schlägers anfühlen. Gleichzeitig hatte er noch versucht, die Beamten zu beißen und ihnen Kopfnüsse zu verpassen. Richterin Helga Moser fehlte da jedes Verständnis. Nur das Geständnis wirkte noch mildernd. Zu den jetzigen 14 Monaten erging deshalb rechtskräftig eine zusätzliche Freiheitsstrafe von zwei Jahren Haft: „Jetzt ist Schluss mit lustig. Haft bis März 2022. Sie hätte man zum eigenen Schutz wohl schon früher einmal einsperren sollen!“ (fell)