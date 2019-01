Amstetten – In Greinsfurth, einem Ortsteil von Amstetten, ist am Dienstagnachmittag eine 40 Jahre alte Frau erstochen worden. Als Tatverdächtiger gilt nach Polizeiangaben der 37-jährige Ehemann des Opfers. Er wurde festgenommen.

An den Tatort war auch das Einsatzkommando Cobra entsandt worden, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager mit. Die Einvernahme des Beschuldigten dauerte am Dienstagnachmittag an. (APA)