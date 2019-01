Niederau – Zwei Unbekannte mieteten sich zu Neujahr in einem Hotel in Niederau ein. Am Ende des einwöchigen Aufenthalts machten sich die beiden in der Nacht auf Dienstag aus dem Staub, ohne die offene Rechnung zu zahlen.

Dazu stahlen sie aus dem Hotelzimmer auch noch zwei Fernseher, das gesamte Geschirr – vorwiegend Pfannen und Töpfe – und Besteck sowie die Bettüberzüge von drei Betten. Der Schaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe. (TT.com)