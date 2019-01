Hotelzimmer in Niederau ausgeräumt: Paar ausgeforscht

Niederau – Zwei dreiste Einmietbetrüger wurden am Wochenende von der Polizei Wörgl ausgeforscht. Das Paar aus Deutschland wird bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.

Ein 27-jähriger Mann und eine 34-jährige Frau hatten sich am Neujahrstag unter falschem Namen in einem Hotel in Niederau eingemietet. Nach einer Woche Urlaub machte sich das Paar am vergangenen Dienstag nicht nur ohne zu bezahlen aus dem Staub, sondern ließ auch noch zwei Fernseher und diverses Geschirr mitgehen. Die Schadenshöhe belief sich auf eine vierstellige Summe. (TT.com)