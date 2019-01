Geiselnahme in Klinikum im bayerischen Deggendorf

Ein Patient hat in einem Krankenhaus in Bayern eine Geisel in seiner Gewalt. Nach ersten Informationen handelt es sich dabei um eine Patientin. Die Polizei führt derzeit Verhandlungen mit dem Geiselnehmer.

Die Beamten sind mit einem Spezialeinsatzkommando am Bezirksklinikum Mainkofen in Deggendorf – einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie – im Einsatz. Hintergründe und Details sind noch unklar. Wie mehrere deutsche Medien berichten, befindet sich der Ort des Geschehens in der geschlossenen Aufnahmestation für psychisch Erkrankte. (dpa, TT.com)