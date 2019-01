Bayerische Grenzpolizei verzeichnete knapp 700 illegale Einreisen

München – Die im Vorjahr gegründete bayerische Grenzpolizei hat in den ersten sechs Monaten ihres Bestehens 37 Schlepper gefasst und 696 unerlaubte Einreisen festgestellt. Der Schutz vor illegaler Migration macht in der Halbjahresstatistik der neuen Polizeieinheit damit nur einen kleinen Anteil aus. Die Beamten verzeichneten rund 12.500 Straftaten, Verkehrsdelikte und Fahndungstreffer.

„Die bayerische Grenzpolizei macht Bayern und Deutschland sicherer“, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in München. Bis 2023 werde die Staatsregierung das Personal der bayerischen Grenzpolizei verdoppeln und die Ausrüstung modernisieren.

Die Grenzpolizei wurde im Sommer 2018 gegründet. Seitdem gibt es rund 500 Grenzpolizisten in Bayern. Sie befassen sich mit der so genannten Schleierfahndung, kontrollieren also auf den Hauptverkehrsstrecken aus dem Ausland – unter anderem aus Österreich wie an der Grenze bei Kufstein – und ins Ausland Reisende ohne konkreten Verdacht. Eine Vereinbarung zwischen Bund und Freistaat sieht vor, dass sie Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze durchführen darf. Ein Gutachten der deutschen Grünen sieht diesen Einsatz als verfassungswidrig an. Die Grünen bezeichneten die Bilanz gestern als „mager“. Sie fordern das Ende der Grenzkontrollen. (APA, dpa)