Eingriff in fremdes Jagdrecht: „Niemand muss mehr wildern“

Von Benedikt Mair

Innsbruck – Eine dunkle Gestalt streift durch das Dickicht. Den Filzhut am Kopf, die Waffe im Anschlag. Ein Schuss hallt durchs Tal, die Gams fällt. Der Arme hat dem Reichen wieder ein Schnippchen geschlagen. Diese verwegenen Figuren genießen fast schon Legendenstatus. Ob in Tirol oder dem benachbarten Bayern: In vielen Teilen des Alpenraumes ist der Wilderer eine romantisierte Gestalt.

„Dabei ist die Wilderei absolut kein Bagatelldelikt“, mahnt Anton Larcher, Tirols Landesjägermeister. Die Zahl der unerlaubten Abschüsse würde in letzter Zeit wieder zunehmen, glaubt der Chef-Jäger. In den vergangenen Monaten sorgten mehrere Fälle der Wilderei für Aufsehen. Am Silvestertag wurde ein 59-jähriger Österreicher auf frischer Tat ertappt, wie er im Bereich der Zirler Martinswand unerlaubterweise eine Gamsgeiß schoss. Bereits im Oktober musste sogar die Spezialeinheit Cobra ausrücken, um zwei Wilderer auf der Innsbrucker Nordkette zu stellen.

Die offiziellen Zahlen zu den Delikten wegen des Eingriffs in fremdes Jagd- und Fischereirecht geben Landesjäger Larcher – zumindest bedingt – Recht. „Während im Jahr 2017 nur 33 Übertretungen registriert wurden, waren es im vergangenen Jahr 43“, sagt Stefan Eder von der Pressestelle der Tiroler Polizei. Das bedeutet einen Anstieg von mehr als 13 Prozent. Im Jahr 2015 wurden 31 Vergehen verzeichnet. Etwas aus der Reihe tanzt hier das Jahr 2016 mit 60 Delikten.

„Das Problem mit den Wilderern ist aber, dass wir die meisten nicht kriegen“, erklärt Anton Larcher. Die Dunkelziffer sei um vieles höher. „Wilderei ist, anders als oft vermittelt, kein Relikt der Vergangenheit. Dabei muss heutzutage niemand mehr wildern“, klagt er an. Hungern müsse niemand, jeder könne sich eine Jagdkarte kaufen oder gar eine eigene Jagd pachten. Eine Erklärung dafür, dass die Zahl der Wilderei-Vorfälle steigt, hat Larcher nicht: „Die einen schießen aus Rache oder Neid, bei den anderen geht es um den reinen Jagdtrieb.“ Besonders verwerflich sei der Trend, dass immer mehr in den Schonzeiten der Tiere unerlaubterweise gejagt werde.

Am häufigsten mit Wilderern zu tun haben Tirols Berufsjäger und Jagdaufseher. Einer davon ist Robert Prem, Berufsjäger in Hinterriß im Karwendel. Er und seine Kollegen gehen mehrmals wöchentlich für mehrere Stunden auf Wilderer-Jagd. „Die Fälle, in denen wir sie stellen, nehmen in meinem Revier nicht zu“, sagt er. „Die Ungereimtheiten, die wir als Jäger feststellen, aber schon. Auch die Zahl der Menschen und Autos, die wir zu jeder erdenklichen Tag- und Nachtzeit antreffen, nimmt zu.“

Von normalen Wanderern seien die illegal Schießenden nicht mehr zu unterscheiden, weiß der Berufsjäger, „denn mit Alpenromantik hat Wilderei nichts zu tun. Der Wilderer will einfach nur Beute machen, wenn ein Schuss danebengeht, dann lässt er das Tier qualvoll verenden“, merkt Prem an. In erster Linie werde Gamswild gewildert – auch wegen des begehrten Bartes.

Weil sein Revier direkt an der deutsch-österreichischen Grenze liegt, hat Prem besonders oft mit Wilderern aus Bayern zu tun. „Wobei diese nicht nur im grenznahen Gebiet wildern. Sie nehmen oft weite Strecken auf sich, weil man sie dort natürlich auch schlechter verfolgen kann. Bei den Bayern herrscht eine Wilderer-Idealisierung vor, die ich nicht verstehe.“

Schlimm findet er, dass beim Eingriff in fremdes Jagd- und Fischereirecht zwar hohe Strafen vorgesehen seien, diese aber selten ausgesprochen würden. „Ein guter Rechtsanwalt schafft es, die Wilderei wie eine Bagatelle aussehen zu lassen“, klagt Prem an. So auch geschehen bei den zwei Nordketten-Wilderern, die erst Mitte Jänner vor Gericht standen. Statt einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren fassten sie 60 Stunden Sozialarbeit und eine Geldstrafe von 100 Euro aus.