Taxifahrer im Zillertal bewusstlos geschlagen: Polizei bittet um Hinweise

Fügenberg – Nach einem Fall von schwerer Körperverletzung am Fügenberg bittet die Polizei um Hinweise: Am 12. Jänner gegen 21.40 Uhr hielten zwei Männer auf der Fügenberg-Straße ein ihnen entgegenkommendes Taxi an und wollten mitfahren. Der Fahrer, ein 39-jähriger Österreicher, blieb stehen und sagte den Fußgängern, dass er bereits einen Fahrauftrag habe – er bot ihnen allerdings an, ein anderes Taxi für sie zu rufen.

Laut Polizei schlugen die Männer dem Österreicher daraufhin völlig unvermittelt durch das offene Autofenster ins Gesicht. Der 39-Jährige wurde kurz bewusstlos und kam auf dem Boden vor dem Taxi wieder zu sich, als ihm einer der Männer gerade Fußtritte verpasste. Die beiden Angreifer flüchteten in unbekannte Richtung. Der Taxler kontaktierte daraufhin seine Kollegen, die dann Rettung und Polizei verständigten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Auch umfangreiche Ermittlungen führten bis dato nicht zum Erfolg. Laut Angaben des 39-Jährigen handelt es sich bei den Angreifern um zwei Männer zwischen 20 und 30 Jahren, die akzentfreies Hochdeutsch sprachen. Die Polizeiinspektion Strass (Tel.: 059133/7255) bittet um Hinweise. (TT.com)