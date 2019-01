Unbekannter versetzte Skifahrer in Tux Faustschlag und stahl Handy

Tux – Nach einer Attacke auf einer Piste im Skigebiet Rastkogl in Tux bittet die Polizei um Hinweise auf den Täter. Ein 50-jähriger Tscheche fuhr demnach am Dienstag kurz vor 14 Uhr mit seiner Lebensgefährtin von der Bergstation der „150er Tux“ auf der blauen Piste Nr. 63 in Richtung Restaurant „Lämmerbichl“. Auf etwa halber Strecke hielt der Mann am rechten Pistenrand an. Plötzlich kam ein Unbekannter auf den 50-Jährigen zu und beklagte sich über dessen Fahrweise. Im Zuge der Konversation versetzte der Unbekannte dem Skifahrer einen Faustschlag ins Gesicht und fuhr weiter. Der Tscheche erlitt durch den Schlag eine Prellung des Nasenbeins.

Auf Höhe der Kreuzung der blauen mit der roten Piste Nr. 60 konnte das Paar den Unbekannten schließlich einholen. Der 50-Jährige zückte sein Handy und fotografierte den Mann, um ihn später identifizieren zu können. Der Schläger bemerkte das, worauf es zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam. Dabein entriss der Unbekannte dem 50-Jährigen sein Smartphone im Wert von mehr als 1000 Euro und flüchtete.

Täterbeschreibung

Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den Täter. Der Gesuchte ist etwa 165cm groß und hat eine kräftige Statur. Er trug laut Polizei einen „wilden“ dunklen Bart und mittellange dunkle Haare. Der Mann war mit einer lila Snowboardhose und einer grünen Jacke bekleidet. Er trug eine Skibrille mit schwarz-weißem Rahmen und einen dunklen Helm. Der Mann sprach mit bayerischem Akzenz. Hinweise an die Polizeiinspektion Mayrhofen (Tel. 059133 / 7254) erbeten. (TT.com)