Letztes Update am Do, 24.01.2019 14:58

Nach Frauenmorden in Österreich: Psychiater Haller im Interview

Seit Jahresbeginn sind in Österreich fünf Frauen getötet worden, vier davon in Niederösterreich. Gerichtspsychiater Haller zu der Häufung an Frauenmorden – und worin diese Taten begründet sind.