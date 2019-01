Polizei warnt vor Anrufen von vermeintlichten Microsoft-Mitarbeitern

Innsbruck – Vor Anrufen vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter warnt aktuell wieder die Tiroler Polizei. In den vergangenen Tagen wurden viele Tiroler von den Betrügern kontaktiert. Am Montag wurde von einem 46-jährigen Pitztaler versucht, dessen Bankdaten zu bekommen. Dabei wurde laut Polizei der Stand-PC gehackt. Der unbekannte Anrufer forderte außerdem, „Steam-Wertkarten“ in Höhe von 300 Euro bei einem Markt zu kaufen. Nach einer Rückfrage mit der Bank wurde der Pitztaler über den versuchten Betrug aufgeklärt, hieß es. Nachdem keine Bankdaten bekanntgegeben und keine Wertkarten gekauft wurden, entstand kein Schaden.

Mehrere Vorfälle in Tirol

Die vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter geben vor ein technisches Problem beheben zu wollen. Unter diesem Vorwand sollen die Opfer dann ein Fernwartetool installieren, welches dem angeblichen Experten Zugang zum Rechner verschafft. Mit diesem Zugang können die Betrüger Schadprogramme installieren und persönliche Daten wie Passwörter, Zugangsdaten sowie Kreditkartendaten ausspähen. In weiterer Folge wird meist noch ein Gebührenbetrag verlangt.

Die Täter sprechen oft Englisch und nutzen zusätzlich zu den Anrufen gefälschte E-Mails und infizierte Webseiten. Die Polizei rät, derartige Kontaktversuche zu ignorieren bzw. das Gespräch sofort zu beenden. Sollte bereits etwas installiert worden sein, sollte der PC vom Internet getrennt werden. Außerdem ist es ratsam, alle Passwörter zu wechseln und gegebenenfalls Anzeige zu erstatten. (TT.com)