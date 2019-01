13-Jähriger soll in Zams mehrere Diebstähle begangen haben

Zams – Zehn Zeitungsständerkassen soll ein 13-Jähriger im November 2018 in Zams aufgebrochen haben. Jedenfalls forschte die Polizei in Landeck den Strafunmündigen als Verdächtigen aus. Dem jungen Einheimischen wird zudem ein räuberischer Diebstahl in einem Zammer Supermarkt zur Last gelegt. Der Bursche wird angezeigt. (TT.com)