67-Jähriger in Stalking-Prozess als Stöckelschuh-Fetischist geoutet

Dass das Strafgericht auch Schauplatz von Kuriositäten ist, liegt in der Natur der Sache. So wie gestern am Landesgericht bei einem Stalking-Prozess. Schon eine halbe Stunde vor Verhandlungsbeginn fand sich dazu ein älteres Pärchen aus einem ländlichen Teil Tirols ein. Den Anklagevorwurf konnte man angesichts des 67-jährigen Angeklagten erst gar nicht fassen. So soll der brave Rentner eine ihm völlig Unbekannte mit 53 SMS, die allesamt sexistische Anspielungen beinhalteten, beharrlich verfolgt und belästigt haben. Zur Telefonnummer der Frau war der 67-Jährige vorher über ein Zeitungsinserat gekommen, in dem sie gebrauchte Stöckelschuhe angeboten hatte. Selbst der lang gediente Strafrichter Josef Geisler stutzte: „Was interessieren Sie sich überhaupt für Stöckelschuhe?“ In Anwesenheit seiner Gattin gestand der Rentner darauf, dass er diese sogar sammle. Richter Geisler: „Geht das noch weiter, Unterwäsche oder so was?“ „Nein, nur getragene Stöckelschuhe, aber nichts aus der eigenen Familie!“, präzisierte der Angeklagte seinen Fetischismus. Da Anwältin Annamaria Lechthaler auch noch bekundete, dass das Opfer kein Schmerzensgeld begehren würde, erging über den Rentner eine Diversion über 1000 Euro Geldbuße. Richter Geisler: „Ich anerkenne, dass Sie auch Ihre Frau in Ihre dunkle Seite eingeweiht haben!“ Die Ehefrau: „Dem hab’ ich über die letzten 45 Jahre einfach zu viele Freiheiten gelassen. Jetzt ist es für engere Zügel wohl zu spät!“

Bei Amtshandlungen nicht zu kooperieren, hat meist Konsequenzen. So hatte sich ein Unterländer einst bei einer Polizeikontrolle geweigert, zur Identitätsfeststellung mit auf den Posten zu kommen. Da der Name am Ausweis des Pkw-Lenkers falsch geschrieben war, war es den Beamten nicht gelungen festzustellen, ob der Mann einen gültigen Führerschein hat. Für den Widerstand bei der Verhaftung ergingen über ihn bereits nicht rechtskräftig zur Hälfte bedingte 5400 Euro Geldstrafe. Gestern wurde zudem einer der Polizisten von falscher Beweisaussage freigesprochen. Ausgerechnet das Video des Lenkers hatte belegt, dass dieser erst nach Verhaftung auf die Schreibweise seines Namens hingewiesen hatte. (fell)