Streit eskalierte in Ischgl: Mit Bierkrug ins Gesicht geschlagen

Ischgl – Am Sonntagabend gerieten in einem Nachtlokal in Ischgl zwei Urlauber aneinander. Er sei beim Vorbeigehen unabsichtlich mit einem 26-Jährigen zusammengestoßen, sagte ein Däne bei der Polizei aus. Daraufhin sei es zu einem Streit gekommen. Der Deutsche schlug dabei dem gleichaltrigen Kontrahenten einen Bierkrug mit voller Wucht ins Gesicht.

Der Krug zerbrach. Der Däne erlitt massive Schnittverletzungen im Gesicht und einen Nasenbeinbruch. Herumfliegende Glassplitter trafen zwei unbeteiligte Lokalgäste. Diese wurden laut Aussendung leicht verletzt.

Der Deutsche flüchtete aus dem Lokal. Engagierte Zeugen und Security-Kräfte der Gemeinde eilten dem 26-Jährigen hinterher. Gemeinsam mit herbeigerufenen Polizisten hielten sie den Mann nahe des Lokals an. Er wurde festgenommen.

Der Däne wurde von der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht. (TT.com)