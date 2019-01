Kritik an Polizei nach Schussunfall in Volders

Von Thomas Hörmann

Volders – „Wie kann es sein, dass ein Mann mit einem echten Gewehr einen halben Kilometer durch den Ort läuft?“ Nach dem Schussunfall mit acht Verletzten beim Faschingsumzug in Volders übt der Vater eines Opfers heftige Kritik. Und die richtet sich vor allem gegen die Polizei – „warum haben die Beamten dem Mann nicht die Waffe abgenommen, sie waren ja vor Ort“. Sein Ärger ist nachvollziehbar, immerhin wurde der 21-jährige Sohn durch einen (Schreck-)Schuss aus der doppelläufigen Schrotflinte an der Hand und im Gesicht verletzt. „Am Montag haben ihm die Ärzte einen Splitter aus dem Auge gezogen. Ob ein Schaden bleibt, wissen wir nicht.“

Michael Kohlgruber, Kommandant der zuständigen Polizei in Wattens, weist die Vorwürfe zurück: „Wir waren da, um den Umzug zu sichern. Hätten wir gesehen, dass einer mit einer scharfen Waffe herumläuft, wären wir eingeschritten.“ Das sei aber nicht der Fall gewesen: „Bei den Bärentreibern, mit denen der Mann unterwegs war, hatten fast alle Schreckschusswaffen. Außerdem krachen bei so einem Umzug ständig Böller.“ Dazu kommt, dass eine echte Flinte von einer Attrappe kaum zu unterscheiden sei. „Dazu muss man die Waffe in die Hand nehmen, aus der Entfernung ist das nicht möglich.“

Der Vater, der ebenfalls unter den Zuschauern war, ist anderer Ansicht: „Deutsche Urlauber haben sofort erkannt, dass der Bärentreiber eine echte Waffe mitführt“, schildert er das mitgehörte Gespräch: „Die sind ja alle irre hier, das ist ’ne echte Knarre.“

PI-Kommandant Kohlgruber ortet ein Dilemma: „Um so etwas zu verhindern, müssten wir alle Teilnehmer kontrollieren. Dann heißt’s aber, dass wir nicht einmal das Brauchtum in Ruhe lassen.“

Der Vater des Schussopfers will jedenfalls keine rechtlichen Schritte gegen den Unglücksschützen einleiten: „Klar könnten wir ihn anklagen. Aber das ist ein Familienvater, der jetzt ohnehin genug Scherereien hat.“