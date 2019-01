Lange Haft für jungen Drogenschmuggler

Mit dem Suchtgiftgeschäft wolle er aufhören und ab sofort für sein Kind sorgen. Das bekundete gestern ein 24-jähriger Marokkaner am Landesgericht. Doch seine Schuld wiegt schwer, genauso wie das gehandelte Rauschgift. Schließlich soll er, laut Anklage, die Lieferung von 30 Kilo Cannabis von Italien nach Tirol organisiert haben. Neun Kilogramm der Drogen soll er an den Innsbrucker Markt weitergegeben haben. Das bezeugten gestern einige seiner Tiroler Komplizen. Darunter eine Frau, die zum Zeitpunkt des Drogendeals schwanger war und sich gerade deshalb an einer Schmuggelfahrt beteiligen hätte sollen. Während die Staatsanwältin den Marokkaner als Kopf einer Bande bezeichnete, beschwichtigte die Anwältin. Er sei „viel zu jung und zu schmal", als dass er als Hauptorganisator fungieren hätte können. Dass er aber Mitglied der Organisation war, bezeugten zahlreiche Telefonabhörungen. Wegen Drogenhandels, -schmuggels und einer ähnlichen Vorstrafe wurde er, nicht rechtskräftig, zu acht Jahren unbedingter Haft verurteilt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Geldnot und Sucht brachten einen Tiroler in die Bredouille. Es war großteils seiner Alkoholabhängigkeit zu verschulden, dass der Mann neben einem Handy auch alkoholische Getränke in Supermärkten gestohlen hat bzw. entwenden wollte. Trotzdem erkannte die Richterin keinen Milderungsgrund — von seinem Geständnis und der nicht allzu hohen Schadenssumme abgesehen. Zu oft sei der Mann bereits rückfällig geworden. Auch vorbestraft ist er. Ein Auge drückte die Richterin lediglich bei den Verfahrenskosten zu. Der Angeklagte büßt nun mit 15 Monaten Haft. Abzuwarten ist die Rechtmäßigkeit des Urteils. (lih)