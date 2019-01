29-Jähriger schlug Urlauber in Ischgl mit Fäusten bewusstlos

Ischgl – Warum ein 29-Jähriger am Mittwochabend einen Luxemburger in Ischgl niederschlug, ist noch nicht bekannt. Die beiden Urlauber hielten sich gegen 18.50 Uhr in einem Lokal auf, als der Niederländer dem 28-Jährigen mehrere kräftige Faustschläge ins Gesicht versetzte. Das Opfer brach bewusstlos zusammen.

Der Luxemburger wurde mit schweren Kopfverletzungen in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Diese waren so schwer, dass der 28-Jährige in der Nacht auf Donnerstag in die Innsbrucker Klinik verlegt wurde.

Zeugen und Mitarbeiter der Gemeindewache Ischgl hielten den Angreifer fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen den 29-Jährigen fest. Ein Alkomattest verlief positiv. Der Niederländer befand sich auch am Donnerstag noch in Polizeigewahrsam. Weitere Ermittlungen und Vernehmungen waren noch im Gange. (TT.com)