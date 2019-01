Mann feuerte auf Passanten: Mindestens fünf Verletzte auf Korsika

Der Schütze habe sich nach dem Vorfall am Mittwochnachmittag in sein Haus in der Hafenstadt Bastia im Nordosten von Korsika verschanzt. Eines der Opfer befindet sich in „besorgniserregendem Zustand“.