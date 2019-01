Turnschuhdiebinnen nach Fahndung in Telfs geschnappt

Telfs – Eine dreiköpfige Frauengruppe entwendete am Mittwoch um kurz nach Mittag zwei Paar Turnschuhe aus einem Schuhgeschäft in Telfs und flüchtete in Richtung Stadtzentrum. Der Wert der Schuhe lag im dreistelligen Eurobereich.

Die Geschäftsmitarbeiter verständigten sofort die Polizei, die auf der Nahbereichsfahndung am Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen schnell fündig wurde: Zwei Frauen mit passender Beschreibung, eine 17- und eine 18-jährige Rumänin, trugen jeweils ein neuwertiges Paar der gestohlenen Marke. Sie zeigten sich geständig. Eine weitere 34-jährige Rumänin stritt jegliche Beteiligung an der Tat ab. Zur weiteren Sachverhaltsklärung und Vernehmung wurden die drei Frauen auf die Polizeiinspektion Telfs gebracht. (TT.com)