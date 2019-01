Zwei Tonnen Kokain im Hafen Genua sichergestellt

Genua – Im Hafen der ligurischen Stadt Genua sind zwei Tonnen Kokain im Wert von etwa einer halben Milliarde Euro sichergestellt worden. Es handelt sich um die größte Menge Kokain, die in den vergangenen 25 Jahren in Italien konfisziert wurde, teilte die Polizei in Genua am Donnerstag mit.

Das in 60 Taschen verstaute Suchtgift befand sich an Bord eines aus Kolumbien kommenden Schiffes, das in Richtung Barcelona unterwegs war. Ein Spanier wurde festgenommen.

Am Mittwoch waren im Hafen der toskanischen Stadt Livorno 650 Kilogramm Kokain im Wert von 130 Millionen Euro sichergestellt worden. Die unter einer Ladung Kaffee verborgenen Drogen befanden sich an Bord eines aus Mittelamerika kommenden Schiffes. Die legale Fracht war für ein spanisches Unternehmen bestimmt und hätte nach Barcelona gehen sollen. (APA)